AMD meldet positive Finanzergebnisse, aber Gaming-Geschäft bricht ein

Die Krise bei den weltweit führenden Chipherstellern erschüttert die gesamte Technologiesphäre. Zuerst mit Intels fehlerhafter 13. und 14. Generation, gefolgt von der Ankündigung Tausender Entlassungen im Unternehmen, und jetzt veröffentlicht AMD beunruhigende Daten über seine Abteilung für kundenspezifische Gaming-Chips.

Wie Sie wahrscheinlich wissen, werden die Chips von AMD auch in Spielekonsolen verwendet, und die Xbox Series, PS5 und das Steam Deck sind alle mit ihnen ausgestattet. Jetzt, mit der Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2024, sehen wir einen Rückgang der Gaming-Einnahmen um 59 %, was einem Rückgang von mehr als 648 Millionen US-Dollar entspricht. Während der am Dienstag veröffentlichte Bericht auf einen allgemeinen Rückgang der Hardware-Verkäufe anspielt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der von Microsoft gemeldete deutliche Rückgang der Xbox-Series-Verkäufe ein guter Teil dieses Lochs ist.

Dennoch gibt es wenig Grund zur Besorgnis. AMD hat stark in die KI-Entwicklung und die Prozessoren der AMD Ryzen AI 300-Serie sowie die neuen Prozessoren der AMD Ryzen 9000-Serie, die auf der Zen 5-Architektur basieren, investiert. Und als ob das noch nicht genug wäre, deuten alle jüngsten Gerüchte darauf hin, dass der Nintendo Switch-Nachfolger auch AMD-Technologie unter der Haube trägt.

Was halten Sie von dem allgemeinen Rückgang der Hardware-Verkäufe - wird er die Einführung der nächsten Generation beschleunigen oder stehen wir vor einem größeren Paradigmenwechsel?

