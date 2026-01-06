AMD Keynote lieferte KI für energiesparende Geräte und eine neue Ryzen-CPU für Gaming und ein wenig mehr

HQ

Falls Ihr Bankkonto nach dem Kauf eines neuen Hochgeschwindigkeits-DDR5-Speichers noch existiert, ist AMD nun gekommen, um Ihr letztes Geld abzuholen.

In einem sehr interessanten, aber auch sehr auf KI-Hardware fokussierten Punkt kam AMD mit einem einzigen Produkt – dem AMD Ryzen 7 9850X3D, der als schnellste Gaming-CPU bezeichnet wurde

Wie der Name schon sagt, verwendet er einen 104 MB 3D-V-Cache, hat 8 Kerne, erhöht auf 5,6 GHz und eine TDP von nur 120 Watt.

Es wird in diesem Quartal eingeführt, und die Einzelhandelspreise sind unbekannt, aber die meisten erwarten alles zwischen 500 und 530 USD.

AMDs Software für Gaming hat kürzlich einige Updates und Änderungen erfahren und ist jetzt FSR Redstone, nein, nicht KI-gesteuert, sondern auf maschinellem Lernen basierend und auf allen AMD RDNA 4-basierten GPUs verfügbar. Es ist immer noch in den meisten AAA-Titeln verfügbar und konzentriert sich stark darauf, die Belastung des Systems zu begrenzen, während es dennoch großartige Grafik liefert.

Es gibt FSR-Upscaling, was ein viel besserer Name ist als "AMD FidelityFX Super Resolution 4"), das in niedrigerer Auflösung rendert und das Bild in höherer Auflösung rekonstruiert, FSR Frame Generation, das mehr Frame vorhersagt und dir liefert, FSR Ray Regeneration, das rauschfreie Bilder mit wiederhergestelltem ray-traced Licht verspricht, und FSR Radiance Caching, das die Beleuchtung übernimmt, indem es lernt und vorhersagt, wie Licht in deinem Spiel funktioniert