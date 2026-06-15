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AMD setzt laut Tweak Town großen Wert darauf, wie ihre Einsteiger-Ryzen-KI-Prozessoren bessere Spiel- und Produktivitätsleistungen als das MacBook Neo liefern.

Apples MacBook Neo ist eines der gefragtesten und am meisten empfohlenen Einstiegslaptops für Produktivität, Creator-Workloads und so weiter. AMDs neueste Ryzen-KI-gestützte Laptops wollen besser sein als ein MacBook Neo.

AMD sagt, dass das erschwingliche AMD Ryzen 5 240 und seine integrierte Radeon 760M-Grafik alle 20 der "Top 20 PC-Spiele" nativ ausführen können, während das MacBook Neo nur fünf ausführen kann. AMD fügt "hohe Bildraten" und "fortschrittliche Grafik" als Funktionen seiner Ryzen-KI-Prozessoren hinzu. Aber wir müssen bedenken, dass das Radeon 760M mit vielen modernen Spielen Schwierigkeiten hat.

AMD hebt außerdem die Vorteile hervor, die Ryzen AI-Geräte gegenüber dem MacBook Neo bieten, darunter erweiterte I/O-Ports, mehr Speicher und Speicher sowie Unterstützung für Touchscreens. Aber es muss gesagt werden, dass der große Reiz von Apples MacBook Neo sein Preis von 599 US-Dollar, die Verarbeitungsqualität, das Display und das macOS-Ökosystem sind.

Wir werden abwarten müssen, ob der Markt den kühnen Behauptungen von AMD zustimmt.