AMC veröffentlicht neue Key-Art für The Walking Dead: The Ones Who Live

Da es nun weniger als einen Monat bis zur Premiere von The Walking Dead: The Ones Who Live ist, hat AMC einige neue Key Artworks für das kommende Spin-off veröffentlicht.

Das Schlüsselbild, das unten zu sehen ist, zeigt Rick und Michonne wieder vereint, nachdem sie in Staffel 9 von The Walking Dead getrennt wurden. Michonne schwingt ihr ikonisches Katana und die Hubschrauber der Scavengers, der mysteriösen Müllbehausungsgruppe, die Rick gefangen genommen hat, sind im Hintergrund zu sehen.

In der offiziellen Synopsis zur Serie heißt es: "The Walking Dead: The Ones Who Live präsentiert eine epische Liebesgeschichte zweier Charaktere, die durch eine veränderte Welt verändert wurden. Durch Distanz voneinander getrennt. Mit einer unaufhaltsamen Kraft. Von den Geistern dessen, wer sie waren. Rick und Michonne werden in eine andere Welt geworfen, die auf einem Krieg gegen die Toten aufbaut... Und schließlich ein Krieg gegen die Lebenden. Können sie sich und wer sie waren, an einem Ort und in einer Situation wiederfinden, wie sie sie noch nie zuvor gekannt haben? Sind sie Feinde? Liebespaar? Opfer? Sieger? Sind sie ohne einander überhaupt noch am Leben – oder werden sie feststellen, dass auch sie die wandelnden Toten sind?"

The Walking Dead: The Ones Who Live feiert am 25. Februar auf AMC und AMC+ Premiere.