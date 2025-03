Amber Midthunder kommentiert die Zukunft von Prey: "Ich würde absolut gerne zurückkehren"

Als es vor ein paar Jahren debütierte, gelang es Prey, die Aufmerksamkeit vieler auf sich zu ziehen und eine frische, aber vertraute Sicht auf die Geschichte des außerirdischen Monsters zu bieten, das im Nordamerika des frühen 18Predator. Jahrhunderts spielt und einer Indianerin folgt, die in einer Welt voller Feindseligkeiten ums Überleben kämpft. Der Film lief so gut, dass sein Regisseur Dan Trachtenberg damit beauftragt wurde, noch mehr Geschichten zu erzählen, und die Gerüchte besagen, dass er seitdem nicht nur einen, sondern zwei Nachfolgefilme gedreht hat, darunter Predator: Badlands, der voraussichtlich im November erscheinen wird.

Da Prey Amber Midthunder als Hauptdarstellerin zeigte, stellt sich die Frage, ob die Schauspielerin für einen dieser kommenden Filme zurückkehren wird, etwas, worüber sie kürzlich von The Hollywood Reporter gefragt wurde.

Sie antwortete: "Wovon redest du überhaupt? Ich würde gerne wieder Naru spielen. Ich liebe Dan. Ich liebe [Prey]. Ich liebe diese Welt. Ich würde absolut gerne zurückkehren."

Wenn Predator: Badlands beabsichtigt, seinen Premierentermin später in diesem Jahr beizubehalten, wäre es fair anzunehmen, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten mehr über den Film hören werden, und vielleicht sogar eine Bestätigung erhalten, ob Midthunder auch an dem Streifen beteiligt ist.