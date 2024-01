Amber Heard bedankt sich nach der Premiere von Aquaman 2 bei ihren Fans

HQ

Amber Heard ist seit dem Abschluss des Gerichtsverfahrens zwischen ihr und ihrem Ex-Mann Johnny Depp so gut wie still. Ein Spektakel, das kaum zu Gunsten der Schauspielerin war und ihre Filmkarriere in vielerlei Hinsicht beendete.

Es führte auch dazu, dass ihre Beteiligung an der Aquaman-Fortsetzung erheblich gekürzt wurde, je nachdem, welchen Quellen man glaubt - und viele Fans forderten sogar, dass sie komplett gestrichen wird. Warner entschied sich dagegen, und jetzt hat sich die Schauspielerin zum ersten Mal seit langer Zeit für einen kurzen Auftritt entschieden.

In einer Nachricht auf Instagram bedankt sie sich bei ihren Fans für ihre Unterstützung und schreibt:

Nach all dieser Zeit hat Aquaman 2 für Furore gesorgt (sorry, es ist zu einfach) Vielen Dank an alle meine Fans für die überwältigende Unterstützung und Liebe zu Meras AQ-Rückkehr. Vielen Dank.

Werden wir noch mehr von Heard in Hollywood sehen? Nun, das bleibt abzuwarten, die Zeit heilt alle Wunden, wie man so schön sagt.

Hoffen Sie, Heard in weiteren Filmen zu sehen?