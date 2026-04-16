Amazon's Tomb Raider Serie wird wieder aufgenommen, Sophie Turner zurück am Set

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Ende letzten Monats erlitt Sophie Turner, die Hauptdarstellerin der kommenden Amazon-Live-Action-Tomb Raider-Adaption, sich am Set eine Verletzung. Dadurch wurde Turner außer Gefecht gesetzt und die gesamte Serie musste in der Zwischenzeit die Produktion pausieren. Schließlich kann man ohne Lara Croft keine Gräber plündern. Allerdings scheint es, dass die Dinge mit der neuen Serie wieder auf Kurs kommen.

TMZ (über Eurogamer) berichtet, dass Turner wieder am Set gesehen wurde und die Produktion daher wieder aufgenommen wurde. Es wird auch angemerkt, dass diese kurze Verzögerung den Produktionsplan nicht massiv beeinflussen wird, sodass wir auch keine Verzögerung zum Veröffentlichungstermin erwarten sollten. Da das noch nicht bestätigt ist, kann Amazon wirklich sagen, dass die Serie kommt, wenn sie kommt.

Außerdem scheint es, als hätten die Fans das Set gefunden, das für das Realfilm Croft Manor verwendet wird. Wrest Park, ein riesiges Herrenhaus im Stil eines französischen Schlosses, gilt als Standort von Laras Familienhaus. Es wurde auch in Downtown Abbey und Bridgerton genutzt, sodass es bereits eine großartige TV-Tradition hat.