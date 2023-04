Amazons The Lord of the Rings: The Rings of Power verursacht interne Probleme

Amazon's The Lord of the Rings: The Rings of Power, angeblich die teuerste Serie, die bis dato produziert wurde, war nicht der herausragende Hit, den sich das Unternehmen erhofft hatte.

Obwohl die Serie bei ihrem Debüt den Streaming-Rekord von Amazon Prime's brach, hatte sie von Jennifer Salke, CEO von Amazon Studios, eine enttäuschende Abschlussrate von 37% im Inland und eine Abschlussrate von 45% außerhalb der USA.

Große Performance-Gilden schwärmten auch nicht von der Serie, da sie nur eine einzige SAG-AFTRA-Nominierung erhielt, und das sogar für ihr Stunt-Ensemble.

Salke scheint jedoch darauf zu bestehen, dass The Rings of Power eine Erfolgsgeschichte ist. Sie sagte: "Dieser Wunsch, die Show als etwas weniger als einen Erfolg darzustellen - es spiegelt kein Gespräch wider, das ich intern führe."

Doch die Showrunner in Amazon Studios sind unzufrieden. Im Gespräch mit The Hollywood Reporter sagte ein Veteran: "Es gibt keine Vision dafür, was eine Amazon Prime-Show ist. Man kann nicht sagen: 'Sie stehen für diese Art des Geschichtenerzählens.' Es ist völlig zufällig, was sie machen und wie sie es machen."

Ein anderer Amazon Studios-Showrunner sagte: "Amazon hat mehr Geld als Gott. Wenn sie unglaubliches Fernsehen produzieren wollten, haben sie sicherlich die Ressourcen dafür."

Dieser Mangel an Breakout-Erfolgen und internen Meinungsverschiedenheiten geben Anlass zur Besorgnis in der Branche, insbesondere in einer Zeit, in der viele Produktionen wirtschaftlich eingeschränkt sind.

Salke macht sich jedoch keine Sorgen: "Es gibt Beweise dafür, dass die riesigen Tentpole-Shows die Leute dazu bringen, Prime zu abonnieren. Setzen wir uns selbst unter Druck, disziplinierter, strategischer zu sein? Natürlich. Wir prüfen ständig, ob wir die richtige Menge an Inhalten zum richtigen Wert produzieren, um das meiste Engagement in unserem Service zu erzielen."

Es ist jedoch klar, dass das Engagement nicht vorangetrieben wird, da Amazon sowohl bei der Popularität ihrer Flaggschiff-IPs als auch bei der Wiedergabezeit der Nutzer weiterhin hinter anderen Streaming-Diensten zurückbleibt.

Die Zahlen von Nielsen in Bezug auf die gesehenen Minuten von Originalserien rangierten 2022 auf The Boys Platz 11 und The Rings of Power auf Platz 15, und im Jahr 2021 erreichte kein Amazon-Original die Top 15.

Salke bleibt jedoch optimistisch, dass Amazon Originals auf dem Vormarsch sind und ein unschätzbares Werkzeug für die Expansion auf globale Märkte sind.

Salke erklärte, dass in einigen Ländern Amazon-eigene Programme die Verbraucher erreichen, bevor sie verkauft und versandt werden, was als eine Art kulturelles Marketing fungiert. Sie sagte: "International ist alles. Es ist unser Geschäft, Shows für ein globales Publikum zu liefern."

Aber mit der durchschnittlichen Abschlussrate für The Rings of Power in Übersee von 45% scheint es, dass Amazon noch etwas zu tun hat, um eine wirklich originelle Nische in der Unterhaltungsindustrie zu schaffen.