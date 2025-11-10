Amazons Mass Effect-Serie "wird eine brandneue Geschichte erkunden"

Kurz vor dem Wochenende war es der N7-Tag, der 7. November, der Tag, der allgemein als offizieller Tag von Mass Effect gilt. Allerdings hatte Bioware in diesem Jahr nicht viel Neues mit uns zu teilen, aber zumindest sagten sie, dass sie weiter am nächsten Spiel arbeiten.

Einen kleinen Leckerbissen gab es auch von Amazon, die gerade an einer Mass Effect Serie arbeiten. Es wurde bestätigt, dass die Serie die Geschichte aus den Spielen nicht neu erzählen wird, so dass wir aufhören können, darüber zu spekulieren, ob es der männliche oder weibliche Commander Shepard sein wird, der darin auftaucht. Mass Effect-Chef Mike Gamble schreibt:

"Der Writers' Room läuft gut und wir haben eine Menge darüber herausgefunden, wie es in den Mass Effect-Kanon passt und wo es in Bezug auf das neue Spiel steht. Die Serie wird eine brandneue Geschichte innerhalb der Zeitlinie des Universums erkunden und nach der Original-Trilogie spielen. Es wird keine Runderneuerung von Commander Shepards Geschichte sein - denn schließlich... das ist DEINE Geschichte, nicht wahr?"

Wir alle haben unsere Entscheidungen getroffen und die Geschichte von Mass Effect geprägt, also respektieren wir, dass das Erzählen einer neuen Geschichte als etwas Positives angesehen werden sollte, findest du nicht?

Die Mass Effect-Serie wird voraussichtlich frühestens 2027 Premiere feiern, die Dreharbeiten sollen in etwa einem Jahr beginnen.