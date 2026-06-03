Amazons Life is Strange -Serie fügt fünf neue Darsteller hinzu.

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Die Life is Strange -Serie von Amazon Prime Video hat fünf neue Mitglieder in ihren Cast aufgenommen. Billy Barratt, Emily Carey, Esther McGregor, Faly Rakotohavana und Mia Isaac sind alle Teil des Casts der Realverfilmung des erfolgreichen Don't Nod-Spiels von 2015 geworden.

Laut Variety wissen wir auch, wen diese Schauspieler in der Serie spielen werden, und sie komplettieren alle die Klassenkameraden von Max und Chloe in der Serie. Barratt spielt Nathan, während Carey einen seiner besten Freunde in Victoria Chase spielt. McGregor spielt Rachel Amber, die als vermisst gemeldete Schülerin, die eine ziemlich wichtige Rolle in der Erzählung spielt.

Rakotohavana spielt Warren, einen Freund von Max, und Isaac wird Kate Marsh spielen, die Fans ebenfalls als eine wichtige Rolle in der Spielgeschichte kennen. Sie schließen sich den Hauptdarstellerinnen Maisy Stella und Tatum Grace Hopkins als Chloe bzw. Max an, und die offizielle Logline der Serie sagt uns, dass wir so gut wie bereit sind, die Handlung des Spiels neu erzählt zu bekommen:

"Max Caufield ist Fotografiestudentin, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann, während sie das Leben ihrer besten Kindheitsfreundin Chloe rettet. Während sie versucht, diese neue Fähigkeit zu verstehen, untersuchen die beiden das mysteriöse Verschwinden eines Mitschülers und entdecken eine dunkle Seite ihrer Stadt, die sie letztlich zu einer unmöglichen Entscheidung über Leben und Tod zwingen wird, die sie für immer beeinflussen wird."