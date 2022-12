Amazons God of War-Show beginnt in der nordischen Mythologie

HQ

Es ist neun Monate her, seit Deadline behauptete , dass Amazon Studios wollte, dass die The Expanse-Schöpfer Mark Fergus und Hawk Ostby die God of War-Serie schreiben, über die es mit PlayStation Productions verhandelte, und seitdem haben sich die Dinge definitiv weiterentwickelt.

Amazon kann jetzt nicht nur bestätigen, dass es grünes Licht für die erste Staffel von God of War gegeben hat. Der Hollywood Reporter hat auch die Ehre zu enthüllen, dass Rafe Judkins von The Wheel of Time der Showrunner sein wird und dass Fergus und Ostby zugestimmt haben, die Adaption der Geschichte zu schreiben.

Apropos Geschichte, es wurde auch bestätigt, dass die Show tatsächlich in der nordischen Mythologie beginnen wird, also klingt es, als würde sie Kratos' Blutbad in der griechischen Mythologie nicht enthalten.