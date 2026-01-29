Amazons Gaming-Chef hat das Unternehmen verlassen

HQ

Amazon hat kein Geheimnis daraus gemacht, ein wichtiger Akteur in der Videospielbranche zu werden, investiert stark in die Spieleentwicklung und hat sogar seine eigene Spieleplattform namens Luna gestartet. Aber trotz all dieser und scheinbar unendlicher Ressourcen hat es für sie nicht wirklich Fahrt aufgenommen.

Große Projekte wurden eingestellt, wie Crucible (das nur wenige Monate nach seiner Premiere verschwand ) und mindestens ein Lord of the Rings -Rollenspiel, bei dem die Arbeit an einem davon 2021 gestoppt wurde, und es gibt Gerüchte, dass die Arbeit an einem anderen, das 2023 angekündigt wurde, ebenfalls eingestellt wurde, nachdem im vergangenen Herbst viele Mitarbeiter des Teams entlassen wurden. Ganze Teams wurden ebenfalls geschlossen, und erst letzten Monat hat Ubisoft den Entwickler March of Giants von Amazon gekauft.

Nun gibt es ein weiteres Zeichen dafür, dass etwas nicht ganz stimmt. Christoph Hartmann, Mitbegründer von 2K Games und verantwortlich für mehrere der Top-Titel des Verlags, ist seit 2018 Amazons Gaming-Direktor. "Hat" ist in diesem Zusammenhang ein Schlüsselwort, denn der Bloomberg-Journalist Jason Schreier berichtet nun über Bluesky, dass Hartmann zurückgetreten ist.

Wir wissen noch nicht, wer übernehmen wird, aber es ist klar, dass Amazon offenbar kein Interesse mehr an sogenannten AAA-Spielen zeigt und sich künftig zunehmend auf kleinere Cloud-Projekte für seinen Luna-Gaming-Dienst konzentrieren wird.