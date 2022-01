Amazons Der-Herr-der-Ringe-Serie heißt "The Rings of Power", läuft im September an

HQ

Amazon produziert eine TV-Serie, die auf den Romanen von J.R.R. Tolkiens Fantasy-Epos „Der Herr der Ringe" basiert. Das Format soll am 2. September dieses Jahres eintreffen und es findet lange vor den Ereignissen statt, die wir in Der Hobbit oder den drei Der-Herr-der-Ringe-Filmen gesehen haben. Worum es in diesem Handlungsbogen gehen wird, wissen wir noch nicht, aber immerhin wurde diese Woche ein grober Überblick der Ereignisse erstellt und geteilt. Gleichzeitig haben wir den offiziellen Namen der Show erfahren, der ebenfalls einiges preisgibt - Der Herr der Ringe: The Rings of Power.

"Die kommende Serie von Amazon Studios bringt die heroischen Legenden des sagenumwobenen Zweiten Zeitalters aus der Geschichte Mittelerdes zum allerersten Mal auf die Leinwand. Dieses epische Drama spielt Tausende von Jahren vor den Ereignissen von J.R.R. Tolkiens „Der Hobbit" und „Der Herr der Ringe" und es wird die Zuschauer in eine Ära zurückversetzen, in der große Mächte geschmiedet wurden, Königreiche zu Ruhm aufstiegen und untergingen, unwahrscheinliche Helden auf die Probe gestellt wurden, Hoffnung an den feinsten Fäden hing und der größte Bösewicht, der jemals aus Tolkiens Feder geflossen ist, drohte, die ganze Welt in Dunkelheit zu hüllen."

"Die Serie beginnt in einer Zeit relativen Friedens und sie folgt einem Ensemble aus bekannten und neuen Charakteren, die sich dem seit langem befürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen der Nebelberge über die majestätischen Wälder der Elfenhauptstadt Lindon bis hin zum atemberaubenden Inselreich Númenor und den entlegensten Winkeln [von Mittelerde] werden diese Königreiche und Charaktere Vermächtnisse hinterlassen, die noch lange bestehen werden, selbst wenn sie längst nicht mehr [am Leben] sind."