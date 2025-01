Amazons "Der dunkle Turm" erhält das Gütesiegel von Stephen King

Die Adaption von Der dunkle Turm von Amazon Prime Video entwickelt sich zu einem großen Ereignis, und es scheint, als ob Stephen King selbst mit der Richtung, die es einschlägt, nicht glücklicher sein könnte. Mit Mike Flanagan an der Spitze steckt die Serie noch in den Kinderschuhen, aber King hatte bereits die Gelegenheit, einen Blick auf einige erste Entwürfe zu werfen - und seine Reaktion ist geradezu ekstatisch.

In einem kürzlichen Interview mit The Kingcast teilte King mit, dass er Zugang zu frühen Drehbüchern und Präsentationen für die Serie hatte. Während einige Fans nach der Verfilmung aus dem Jahr 2017 vorsichtig sein mögen, scheint der Autor dieses Mal voll und ganz an Bord zu sein. Er beschrieb das Tempo als makellos und bestätigte, dass Flanagan die Geschichte genau dort beginnt, wo sie beginnen sollte – ein wesentlicher Faktor für jede getreue Adaption.

Für diejenigen, die es nicht kennen: Der Dunkle Turm ist Stephen Kings Hauptwerk, eine epische Saga, die Fantasy, Horror und Western-Elemente miteinander verwebt und gleichzeitig als Rückgrat seines gesamten literarischen Universums dient. Die Geschichte folgt Roland Deschain, dem letzten Revolverhelden, auf seiner unerbittlichen Suche, den mysteriösen Dunklen Turm, den Dreh- und Angelpunkt allen Seins, zu erreichen. Auf seinem Weg begegnet er Charakteren, Orten und Themen, die mit vielen von Kings anderen Werken verbunden sind und es zu einem wichtigen Teil seines Multiversums machen.

Da Flanagan zuvor erklärt hat, dass sie weiter sind als je zuvor, häufen sich die Spekulationen, dass 2025 das Jahr sein könnte, in dem das Projekt wirklich startet. Wenn das der Fall ist, könnten die Casting-Ankündigungen vor der Tür stehen. Wird Der Dunkle Turm endlich die Adaption bekommen, die er verdient?