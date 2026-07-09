Amazons 007 Headache: Wie der Erfolg von First Light Probleme für das Filmfranchise bereitet... und sich selbst

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Wenn du so bist wie ich, machst du seit dem Abspann 007 First Light die Drehung und Schieß mit einer Fingerpistole auf jeden vorbeifahrenden Spiegel. Was für eine fantastische Erfahrung das war, wie typisch Bond es war, und wie sehr lässt es uns mehr verlangen?

IO Interactives erster Ausflug ins 'BondVerse' war gelinde gesagt ein Triumph. Sowohl von Kritikern als auch vom Publikum gut aufgenommen, verkaufte er sich in der ersten Woche über zwei Millionen Mal. Es stellt sich heraus, dass ein gewisser MI6-Agent und ein glatzköpfiger Typ mit einem Barcode auf dem Hinterkopf unglaublich gut zusammenpassen. Wer hätte das gedacht?

Doch mit diesem Erfolg kommt ein unerwartetes Problem für Amazon MGM Studios. First Light hat Bond nicht nur in Spielen wiederbelebt, sondern vielleicht auch still und leise die Erwartungen an Bond anderswo verändert. Es ist wirklich ein kreatives Problem, mit dem sie sich befinden, und sie haben bereits gelernt, dass sie vorsichtig vorgehen müssen, da sie ihre Beteiligung an der Zukunft der Serie nach einer ersten Aussage über kreative Kontrolle, die unter den Fans des Spiels Gegenwind auslöste, klären müssen. Auch wenn sie dieses erste – wenn auch selbstverschuldete – Problem vielleicht vermieden haben, gibt es noch einige, die angegangen werden müssen.

Bond gegen Bond

Bond wurde immer von der Person definiert, die gerade auf dem Bildschirm ist. Und im Allgemeinen ist deine erste Bindung deine Bindung. Connery, Moore, Brosnan, Craig, sogar der unterschätzte Dalton. Der andere Kerl, vielleicht nicht so sehr. Wir hatten seit dem sehr umstrittenen No Time To Die von 2021 keinen Bond-Film mehr, und Craig hat die Rolle inzwischen aufgegeben, was bedeutet, dass Amazons kommender Film nun in eine ungewöhnliche Situation gerät: Er rebootet die Figur nicht nur für bestehende Fans; sie konkurriert mit einer Version von Bond, die sich für ein völlig neues Publikum vielleicht schon "etabliert" anfühlt.

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First Light fühlt sich in vielerlei Hinsicht schon wie Bond 26 an, und nun läuft jede Besetzungsentscheidung, jede Tonänderung oder stilistische Wahl im Film Gefahr, an etwas gemessen zu werden, das nicht einmal als Konkurrenz gedacht war.

Das Patrick-Gibson-Problem

Einer der Hauptgründe, warum First Light so gut funktioniert, ist Patrick Gibsons Darstellung. Ironischerweise könnte dieser Erfolg Amazons nächsten Kopfschmerz verursacht haben. Online wächst bereits die Stimmung, dass er diese Darstellung in Live-Action übertragen könnte – oder sollte. Das klingt nach einem Kompliment, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch. Aber es schafft auch eine Komplikation.

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Auch wenn es unwahrscheinlich ist, beginnt Gibson, wenn er im Spiel stark mit Bond assoziiert wird, die Grenzen zwischen den Interpretationen zu verwischen. Plötzlich ist IOIs Version von Bond nicht mehr nur eine einmalige Darstellung, sondern wird Teil der Casting-Diskussion für den Film selbst. Das schränkt den kreativen Raum von IOI ein. Das bringt Amazon auch in eine schwierige Lage, denn wenn sie ihn besetzen, riskieren sie, dass das Spiel und der Film zu einer gemeinsamen Identität zerfallen, bevor das filmische Reboot überhaupt seinen Platz gefunden hat.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die beiden getrennt bleiben werden, aber wir leben im Zeitalter der sozialen Medien. Unabhängig davon, was passiert, besteht nun das Risiko, dass ein Teil des Publikums ständig "ihren" Bond mit dem auf der Leinwand vergleicht. So oder so hat das Spiel die Diskussion bereits beeinflusst.

James Bond wird zurückkehren... Aber wie?

Jeff Gattis, der Leiter der Spiele bei Amazon, sagt, es sollte eine Fortsetzung gemacht werden, und auch die Credits schienen sich davon ziemlich sicher zu machen. Aber da First Light viele Bond-Kriterien in Bezug auf das Erlebnis erfüllt, fühlt es sich tatsächlich so an, als wären alle Gadgets sozusagen schon genutzt worden. Es wäre auf jeden Fall schön, mehr Fahrsequenzen zu haben – und tatsächlich den Aston Martin richtig zu nutzen –, aber was Bond angeht, der Bond-Sachen macht, hat sich IOI in eine Art kreative Ecke gesteckt.

Sie sind aber auf jeden Fall clevere Leute. Schauen Sie, wie lange sie Agent 47 am Laufen gehalten haben, wenn er nur ausgeklügelte Wege findet, Menschen zu ermorden, wenn er keinen Homing-Koffer zur Hand hat.

Es gibt immer noch viele Länder und Orte zu erkunden, und wenn es eine Sache gibt, die sie in First Light definitiv nicht hatten, dann war es ein wirklich fesselnder Bösewicht. Bawma war fast wie ein Blinzel-und-man-wir-ihn-verpassen, während die Webbs sich anfühlten, als wären sie einfach da. Die Fortsetzung braucht einen Elliot Carver, Auric Goldfinger oder einen Scaramanga. Was auch immer ihre Antwort auf drei Brustwarzen oder Stahlzähne ist, IOI muss sich darauf etwas mehr einlassen, um diesem exquisiten Bond-Erlebnis das Sahnehäubchen zu verleihen.

TacSim anpassen

Was das Spiel selbst angeht: So großartig es auch war, es gibt noch Verbesserungspotenzial. Abgesehen von seinen Schurken ist First Light das schwächste Glied TacSim. VR-simulierte Szenarien zu bieten, um die Wiederspielbarkeit des Spiels zu erhöhen, fühlt es sich bisher etwas untergenutzt an. Hauptsächlich werden Karten und Assets mit ein wenig Remix wiederverwendet, um eine frische Herausforderung zu schaffen, aber es fühlt sich nicht wirklich so an, als wäre viel dabei.

Und obwohl IOI noch etwas erweitern wird (mit einer Fahrmission mit 'jenem' Auto, die sehr bald kommt), habe ich das Gefühl, dass sich hier die Möglichkeit bietet, TacSim nicht nur relevant zu machen, sondern ihm auch die Möglichkeit zu geben, die Kampagne selbst zu übertreffen und dabei etwas zusätzliches Geld zu verdienen.

Sie müssen sich nur ein wenig von der offenen Enttäuschung inspirieren lassen, die 007 Legends war. Erinnerst du dich daran? Entschuldigung, dass ich diese Erinnerungen wieder hochgeholt habe. Aber wo das nicht geholfen hat, kann TacSim gedeihen. Was wäre besser, um klassischen Bond ins Spiel einzubringen? Nutze TacSim, um einige von Bonds ikonischsten Momenten nachzustellen. Stell dir vor, du kämpfst gegen 006 auf der Antenne in GoldenEye, Moores Duell mit Drax auf dem Moonraker oder sogar wenn du ein bisschen anders sein und Goldfinger im Golf antreten möchtest. Hier gibt es so viel Spielraum und fast keine Grenze, wie IOI Spaß haben kann. Und es ist fast garantiert, dass die Fans auch dafür bezahlen würden... Solange sie nicht eine Million pro Shot verlangen. Vielleicht solltest du Bonds Streiche in You Only Live Twice fernhalten...

TL; DR: Es ist eine großartige Zeit, Bond-Fan zu sein

Zum ersten Mal seit Jahrzehnten wartet Bond nicht auf den nächsten Film, der seine Zukunft definiert, denn ein Videospiel hat das bereits begonnen. Ob Amazon es mag oder nicht, First Light hat die Messlatte höher gelegt, und der nächste Spieler, der den Walther PPK in die Hand nimmt – sei es auf dem Bildschirm oder hinter einem Controller – wird zwangsläufig dagegen beurteilt werden.

Wir können hoffen und spekulieren, aber vorerst können wir nur warten. Was auch immer die Zukunft für 007 bereithält, man kann mit Recht sagen, dass wir uns alle darauf freuen werden.