Amazon zerrt Crucible zurück ans Zeichenbrett

Amazon Game Studios und Relentless Studios haben den sehr ungewöhnlichen Schritt gewagt und ihren bereits veröffentlichten, kostenlos spielbaren Sci-Fi-Shooter Crucible in die aktive Entwicklungsphase zurückgeholt. Das Spiel verliert damit seinen "Veröffentlicht"-Status und kehrt in die Beta zurück, weil sich niemand für das Game interessiert. Neue Spieler können bis heute um 18:00 Uhr eine Kopie des Spiels auf Steam sichern, um auf die Entwicklerversion zuzugreifen, danach müssen sich Neulinge auf playcrucible.com anmelden, um einen Platz in der Closed Beta zu erhaschen.

Es ist ein mutiger Schritt, doch angesichts des lauwarmen Empfangs, den das Spiel erlebt hat, ist es wahrscheinlich Amazons einzige Chance. Wir haben das Spiel nach der Veröffentlichung gespielt und festgestellt, dass der kompetente Shooter etwas mehr eigene Identität braucht, um den Spielern im Gedächtnis zu bleiben. Daran wollen die Entwickler nun offenbar arbeiten. Die Update-Roadmap bleibt vorerst bestehen, es wird jedoch einige subtile Änderungen geben (müssen). Insbesondere planen die Entwickler jede Woche etwas Zeit ein, um das Spiel mit der Community zu spielen und Feedback aus erster Hand zu erhalten.

Wird das ausreichen, um Crucible wieder auf die Beine zu bringen? Die Geschichte sagt uns, dass es ein harter Kampf werden wird, aber es ist nicht unmöglich. Angesichts der Ressourcen, die Amazon zur Verfügung stehen, möchten wir nicht dagegen wetten.

Quelle: Amazon.