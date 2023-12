Amazon wird uns morgen anscheinend einen Fallout-Trailer geben

HQ

Bethesda, Xbox und Amazon haben damit begonnen, ihre kommende Fallout-Serie so richtig anzupreisen. Es fing damit an, dass uns gesagt wurde , dass es im Dezember große Neuigkeiten geben würde. Einige dachten, dass dies die ersten großartigen Bilder oder Details über die Geschichte bedeuten würde, aber beides geschah schon früher. Jetzt sieht es so aus, als würden wir definitiv den ersten Trailer bekommen, und anscheinend passiert es morgen.

Amazon hat einen Countdown auf Youtube gestartet, der jedem Fallout-Fan sehr bekannt vorkommen wird. Der Countdown endet morgen um 16:25 Uhr GMT/17:25 Uhr MEZ, also macht euch bereit, in weniger als 24 Stunden blaue Overalls, riesige Powerrüstungen, ein radioaktives Ödland und mehr zu sehen, während im Hintergrund großartige Musik aus den 50er oder 60er Jahren gespielt wird.