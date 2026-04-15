Amazon will Globalstar in einem 11,6 Milliarden Dollar Deal erwerben, um Starlink herauszufordern

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Amazon hat zugestimmt, Globalstar in einem Geschäft im Wert von 11,57 Milliarden US-Dollar zu übernehmen, was einen großen Schritt zur Festigung seiner Position im Markt für Satellitenkonnektivität darstellt.

Die Übernahme zielt darauf ab, die Lücke zum Starlink-Netzwerk von SpaceX zu schließen, das derzeit den Sektor mit Tausenden von Satelliten und Millionen von Nutzern weltweit dominiert.

Globalstar bringt etwa zwei Dutzend Satelliten in Amazons bestehende Konstellation und stellt zudem wichtige Direct-to-Device-(D2D)-Technologie bereit, die Konnektivität ohne traditionelle Mobilfunkmasten ermöglicht. Amazon plant, diese Funktionen ab 2028 einzuführen.

Das Abkommen bewahrt zudem die Partnerschaft von Globalstar mit Apple und sichert die fortgesetzte Unterstützung für iPhone-Funktionen wie Notfall-SOS und Ortungsdienste.

Amazon investiert stark in sein eigenes Satellitennetz und plant, bis zum Ende des Jahrzehnts mehr als 3.000 Satelliten zu starten, als Teil seines umfassenderen Vorstoßes in globale Breitbanddienste.