Amazon verhandelt über eine Investition von 10 Milliarden Dollar in OpenAI

Amazon führt Gespräche über eine Investition von mehr als 10 Milliarden Dollar in OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, in einen Deal, der das KI-Unternehmen laut The Information, einer Tech-Nachrichtenseite, die die Verhandlungen enthüllte, auf über 500 Milliarden Dollar erhöhen könnte.

Die potenzielle Investition würde OpenAI helfen, die enormen Kosten für den Betrieb und den Ausbau seiner künstlichen Intelligenzsysteme zu finanzieren, die auf riesige Rechenzentren und leistungsstarke Computerchips angewiesen sind. OpenAI hat bereits zugesagt, über sieben Jahre 38 Milliarden US-Dollar für Cloud-Kapazitäten von Amazon Web Services, dem weltweit größten Anbieter von Rechenzentren auszugeben.

Falls abgeschlossen, könnte der Deal Teil einer größeren Fundraising-Runde sein, an der andere Investoren beteiligt sind. Die langfristigen Ausgaben von OpenAI für Rechenleistung werden in den nächsten acht Jahren auf 1,4 Billionen Dollar geschätzt, was die aktuellen Einnahmen weit übersteigt, weshalb neue Finanzierung unerlässlich ist. OpenAI, das kürzlich sein Kerngeschäft in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt hat, prüft zudem eine zukünftige Börsennotierung, die es letztlich auf bis zu 1 Billion US-Dollar werten könnte.