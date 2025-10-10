Amazon verschrottet sowohl Countdown als auch Butterfly

HQ

Streaming-Giganten sind berüchtigt für ihre rücksichtslose Herangehensweise, TV-Shows nach nur ein oder zwei Staffeln abzusetzen, wenn die Zuschauerzahlen nicht den Erwartungen entsprechen – und das ist wieder passiert. Amazon hat beschlossen, sowohl Butterfly als auch Countdown zu streichen, zwei actiongeladene Thriller, die einfach nicht genug Zuschauer angezogen haben. Zumindest nicht genug, um das Unternehmen davon zu überzeugen, sie am Leben zu erhalten.

Es wird vermutet, dass vor allem Coundown unter schlechten Zuschauerzahlen litt, was Berichten zufolge der Hauptgrund für die Absage war. Was Butterfly betrifft, so ist es nicht so eindeutig, aber es hat trotzdem die Axt von Amazon bekommen, da es eindeutig nicht den Erwartungen entsprach, die sie an die Serie mit Daniel Dae-Kim hatten. Man könnte spekulieren, dass der Streamer einfach das Gefühl hatte, mit Leuten wie Ballard, Reacher und dem kommenden Neagley-Spin-off bereits genug Spionage-Action auf dem Teller zu haben.