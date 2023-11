Amazon verschenkt am Starttag das kostenlose Spiel Invincible Presents: Atom Eve

Am vergangenen Freitag, den 3. November, feierte die zweite Staffel von Invincible, der blutigen Superhelden-Zeichentrickserie, die die Geschichte des viltrumitischen Omni-Man und seines Sohnes Invincible erzählt, auf Amazon Prime Video Premiere. Eine neue Reihe von Episoden, in denen Mark (Invincible) hin- und hergerissen ist zwischen seinem Wunsch, die Menschheit zu beschützen, und seiner außerirdischen Hälfte, die darauf konditioniert ist, sie zu unterwerfen. In dieser Serie taucht auch eine wiederkehrende weibliche Figur auf, die Heldin Atom Eve, die aufgrund ihrer starken Persönlichkeit in der Serie an Popularität gewonnen hat. Und jetzt wird sie Protagonistin eines Videospiels sein.

Invincible Presents: Atom Eve ist ein narratives Abenteuer mit Entscheidungen und einem Comic-Stil, das am 14. November veröffentlicht wird, aber das wirklich Wichtigste ist, dass es einer der Titel sein wird, die im Prime Gaming-Abonnement enthalten sind (das heißt, wenn Sie Amazon Prime bezahlen und sich mit Ihrem Konto anmelden, können Sie diesen Titel für immer in Ihrer Spielebibliothek beanspruchen). Amazon hat beschlossen, das Spiel vom 14. bis 21. November für alle Nutzer verfügbar zu machen, daher ist dieses Angebot zeitlich begrenzt. Wir empfehlen Ihnen, in diesen Tagen dran zu bleiben, damit Sie diese Geschichte nicht verpassen.

Den Launch-Trailer zu Invincible Presents: Atom Eve könnt ihr euch unten ansehen.