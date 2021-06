Amazon verlängert Terry-Pratchett-Serie Good Omens um zweite Staffel

Basierend auf dem Werk der 2015 verstorbenen Fantasy-Legende Terry Pratchett ging 2019 die Amazon-TV-Serie Good Omens an den Start. In den Hauptrollen: David Tennant (Broadchurch, Dr. Who) und Michael Sheen (Frost/Nixon, Masters of Sex). Nun dürfen sich Fans endlich wieder über gute Neuigkeiten freuen. Laut den Branchen-Spezialisten von Variety wurde die Serie jüngst um eine zweite Staffel verlängert.

Wie Variety berichtet, werden die beiden Showrunner Neil Gaiman und Douglas Mackinnon auch dieses Mal das Ruder übernehmen. In Staffel 2 leben Crowley und Aziraphale laut dem Artikel an der Seite von Sterblichen in London und werden von einem unerwarteten Boten mit einem "überraschenden Mysterium konfrontiert". Wann die neue Season startet, wird nicht erwähnt. Die Dreharbeiten sollen noch dieses Jahr beginnen.