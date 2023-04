Amazon verklagt, Autor behauptet, The Lord of the Rings: The Rings of Power sei ein Plagiat

Amazon wurde wegen Plagiats verklagt, wenn es um The Lord of the Rings: The Rings of Power geht.

Ein Autor namens Demetrious Polychron glaubt, dass sie das Urheberrecht seines Buches von 2017 verletzen. Das Buch, das er geschrieben hat, heißt The Fellowship of the King, in seiner Buchreihe The War of the Rings. Ihm zufolge ist sein Buch von The Lord of the Rings inspiriert, aber originell genug, um nicht plagiiert zu werden.

The Lord of the Rings: The Rings of Power hingegen ist nicht originell genug, um sich von seiner Arbeit zu unterscheiden, also will er es vor Gericht bringen, um sich zu einigen. Um Amazon's Fehler auszugleichen, will er eine Entschädigung von 250 Millionen Dollar.

Wie wird das Ihrer Meinung nach enden?