Amazon und Google arbeiten für Multicloud-Dienste zusammen, um die Konnektivität zu beschleunigen

Amazon und Google stellten am Sonntag einen gemeinsam entwickelten Multicloud-Netzwerkdienst vor, der Kunden helfen soll, private, schnelle Verbindungen zwischen den Computerplattformen der beiden Unternehmen innerhalb von Minuten statt Wochen herzustellen.

Der Start folgt auf einen AWS-Ausfall am 20. Oktober, der Tausende von Websites weltweit störte, darunter Apps wie Snapchat und Reddit, und geschätzte Verluste von 500 bis 650 Millionen Dollar für US-Unternehmen verursachte.

Der neue Dienst kombiniert das Interconnect-Multicloud von Amazon Web Services mit dem Cross-Cloud Interconnect von Google Cloud, um die Interoperabilität zu verbessern und den Transport von Daten und Anwendungen zwischen Clouds zu erleichtern. Salesforce gehört zu den ersten Nutzern.

Die Initiative entsteht, während große Technologieunternehmen stark in Cloud-Infrastruktur investieren, um mit dem steigenden Internetverkehr und KI-gesteuerten Rechenbedarf Schritt zu halten. Amazons Cloud-Geschäft generierte 33 Milliarden US-Dollar Umsatz im dritten Quartal, mehr als doppelt so viel wie Google Clouds 15,16 Milliarden US-Dollar.