Amazon und Games Workshop finalisieren das Warhammer 40.000 Cinematic Universe

HQ

Es ist offiziell. Kurz bevor Games Workshop und Amazon kurz davor standen, getrennte Wege zu gehen, haben sie sich auf die Zukunft des Warhammer 40.000 Cinematic Universe geeinigt. In einem neuen Website-Post enthüllte Games Workshop die Neuigkeiten und gab uns einige wichtige, wenn auch etwas vage Updates.

"Es ist offiziell - Games Workshop und Amazon Studios haben ihren Deal abgeschlossen - die kreativen Richtlinien sind festgenagelt und wir sind bereit, Warhammer auf den Bildschirm zu bringen", heißt es in dem Beitrag. "Wir haben jetzt eine Zusammenfassung und eine Bestellung für die Geschichten, die wir erzählen werden... Ja, wir haben Geschichten gesagt! Es hätte vielleicht ein Jahr gedauert, aber es war ein gut investiertes Jahr! Und was für ein Spaß - sich durch die Ungeheuerlichkeit des Warhammer 40.000-Universums zu wühlen, über Charaktere, Handlungsbögen und die thematische Härte, die dem Ganzen zugrunde liegt, zu debattieren."

Leider wird es noch einige Jahre dauern, bis wir Warhammer auf unseren Bildschirmen sehen. Das erste Projekt mit dem treffenden Codenamen Project One steht kurz davor, in die eigentliche Entwicklung zu gehen. Die Drehbücher werden jedoch gerade geschrieben, was bedeutet, dass die düstere, ferne Zukunft hoffentlich zu gegebener Zeit auf unsere Bildschirme kommen wird.