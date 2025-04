Amazon treibt eine Adaption der Carrie-Serie voran

HQ

Was früher nur ein loses Gerücht war, hat sich nun bestätigt. Horror-Maestro Mike Flanagan, bekannt für mehrere gefeierte King-Adaptionen wie Doctor Sleep und Gerald's Game, wird den Debütroman Carrie der Autorin in eine TV-Serie für Amazon verwandeln. Die Show wird aus acht Episoden bestehen, und Flanagan beschreibt diese neue Version als "mutig und zeitgemäß".

Für diejenigen, die das Buch nicht kennen: Es handelt von Carrie White, einem Teenager-Mädchen, das mit Mobbing zu kämpfen hat, und ihrer fanatisch religiösen Mutter – ein emotionaler Cocktail, der schließlich ihre telekinetischen Kräfte entfesselt. Während die Besetzung noch nicht offiziell bestätigt wurde, heißt es, dass Summer H. Howell in Gesprächen ist, um Carrie White zu spielen, wobei Siena Agudong möglicherweise in die Rolle der Sue Snell schlüpfen könnte.

Carrie wurde bereits mehrfach für die Leinwand adaptiert, am bekanntesten in Brian De Palmas Version von 1976. Hoffentlich kann Flanagan der Geschichte neues Leben einhauchen, indem er die Komplexität erhöht und tiefer in die psychologischen Elemente eintaucht. So oder so, wir freuen uns darauf.

Also, was denkst du – ist Flanagan die richtige Person, um es mit Carrie aufzunehmen?