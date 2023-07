Amazon teilt Poster für Gen V und verspricht Teaser-Trailer am 24. Juli

HQ

Vor ein paar Tagen berichteten wir über die Nachricht, dass Amazon Prime Videos The Boys-Spin-off, Gen V, im September erscheinen würde. Die Informationen wurden im Rahmen eines Teasers enthüllt, was später in diesem Jahr für den Streaming-Dienst ansteht, und jetzt haben wir noch mehr Klarheit über die Show.

Da bestätigt wurde, dass Gen V am 29. September 2023 Premiere haben wird, und um dies hinzuzufügen, wurde uns ein neues Poster für die Serie gezeigt und uns das Versprechen gegeben, dass am Montag, den 24. Juli, ein Teaser-Trailer veröffentlicht wird.

Gen V ist eine Show, die das Leben einer Gruppe junger erwachsener Superhelden erforscht, die an Amerikas Superhelden-exklusiver Universität studieren und wachsen. Während wir bald einen weiteren Blick auf die Serie werfen werden, können Sie sich den vorherigen Teaser-Trailer unten ansehen.