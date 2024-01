Amazon teilt neuen Blick auf Ella Purnells Charakter in Fallout

HQ

Amazons Fallout-Serie feiert in nur wenigen Monaten Premiere, und während der Countdown zur nuklearen Apokalypse beginnt, werden wir wahrscheinlich mehr Details über die Serie erfahren. Der erste Blick darauf ist ein neues Bild von Ella Purnells Charakter Lucy, das vom offiziellen Account der Fallout-Serie in den sozialen Medien geteilt wurde.

"Bitte genießen Sie dieses neue, hochwertige Foto von Lucy", heißt es in dem Post. " Sie ist ein aufrechtes Mitglied von Vault 33, wo sie ihre Zeit damit verbringt, sich auf die Zukunft vorzubereiten!"Wie wir wissen, wird die gesamte Serie nicht in einem Tresor stattfinden, also müssen wir sehen, wie lange Vault 33 von der Außenwelt unberührt bleiben kann.

Neben Purnells Charakter gibt es auch den Ghul, der von Walton Goggins gespielt wird, der Berichten zufolge unser Hauptprotagonist sein wird. Aber da der Schwerpunkt hier auf Lucy liegt, können wir uns vorstellen, dass sie auch eine große Rolle in der Geschichte spielen wird.

Die Fallout-Serie feiert am 12. April Premiere. Wirst du zugeschaut haben?