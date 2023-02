Amazon Studios-Chef vertraut auf The Lord of the Rings: The Rings of Power

Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke hat auf die Konkurrenz von Warner Bros. Pictures reagiert, die eine neue Liste von The Lord of the Rings-Filmen angekündigt hat.

Salke war verantwortlich für Amazon's Erwerb der TV-Rechte an dem Grundstück und für die Produktion von The Lord of the Rings: The Rings of Power, Amazon's budgetbrechenden Bemühungen in Middle-Earth.

Im Gespräch mit Variety sagte sie: "Wir lieben unsere Originalserie. Wir sind sehr stolz darauf und investieren langfristig.

"Wir denken also, dass es definitiv genug Fanliebe gibt, um unsere für eine lange Zeit aufrechtzuerhalten."

Die ehemaligen MGM-Manager Mike De Luca und Pamela Abdy gingen nach Warner Bros. Pictures, nachdem Amazon MGM übernommen hatte, und werden nun die Bemühungen von WB in der IP leiten, in direkter Konkurrenz zu Amazon.

De Luca und Abdy sagten in einer Ankündigung: "Trotz all des Umfangs und der Details, die liebevoll in die beiden Trilogien verpackt sind, bleibt das riesige, komplexe und schillernde Universum, das sich J.R.R. Tolkien ausgedacht hat, weitgehend unerforscht."

Warner Bros.' wurde von Warner Bros. Discovery CEO David Zaslav während der letzten Telefonkonferenz zum Quartalsergebnis des Unternehmens angekündigt.