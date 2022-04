Amazon strahlt James-Bond-Reality-TV-Show aus

HQ

Amazon hat letzte Woche die Übernahme der MGM-Studios abgeschlossen und besitzt nun einen Teil der Markenrechte an James Bond. Eine erste Konsequenz aus dieser Akquise ist eine Reality-TV-Serie namens "007's Road to a Million", in der mehrere Teilnehmer um 1 Million Pfund Preisgeld spielen. Wie Variety berichtet, werden Teams aus jeweils zwei Personen verschiedene körperliche Herausforderungen überwinden und Fragen beantworten müssen, um sich gegen andere Mannschaften durchzusetzen.

Das Format soll von der britischen Produktionsfirma 72 Films betreut werden, die "The Rise of the Murdoch Dynasty" und "All of Nothing: Tottenham Hotspur" geschaffen hat). Barbara Broccoli und Michael G. Wilson treten als Co-Produzenten auf. Einen genauen Veröffentlichungstermin hat diese Serie noch nicht erhalten, doch sie wird wohl in diesem Jahr an den Start gehen und auf Amazon Prime Video in über 240 Gebieten verfügbar sein. Was das alles mit James Bond zu tun hat? Gute Frage...