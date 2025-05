Amazon storniert The Wheel of Time Der letzte Sargnagel für The Wheel of Time, Amazons aufwendige Adaption von Robert Jordans geliebter Buchreihe.

Obwohl sie sich schnell zu einer der meistgesehenen Originalserien auf Prime Video entwickelt hat, deuten Spekulationen darauf hin, dass galoppierende Produktionskosten in Kombination mit enttäuschenden Zuschauerzahlen zu der Entscheidung geführt haben könnten, die Serie abzusetzen. Die dritte Staffel, die derzeit in Arbeit ist, wird auch die letzte sein. Im Durchschnitt hat die Produktion von The Wheel of Time zwischen 100 und 120 Millionen SEK (etwa 9-11 Millionen US-Dollar) pro Episode gekostet – keine kleine Summe, aber immer noch deutlich billiger als Amazons anderes großes Fantasy-Unternehmen, Die Ringe der Macht, das bekanntlich die teuerste TV-Produktion aller Zeiten ist. Die Absage ist ein Schlag in die Magengrube für die Fans, und Amazon hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert oder eine klare Erklärung für die Entscheidung abgegeben. Hast du The Wheel of Time verfolgt — und was hältst du von der dritten Staffel?