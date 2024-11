Amazon stellt neue KI-generierte Zusammenfassungen für TV-Shows vor

HQ

KI hat sich wieder einmal ihren Weg in unsere Medien geschlichen, da Amazon eine neue Möglichkeit einführt, Ihre Lieblingssendungen zusammenzufassen. Der Fairness halber weist Amazon in dem Beitrag, in dem erklärt wird, was die neuen X-Ray Recaps sind, darauf hin, dass man heutzutage ganze Handlungsstränge innerhalb einer Serie vergessen kann, weil es Jahre dauert, bis eine Nachfolgestaffel herauskommt.

X-Ray Recaps bietet eine Lösung dafür, versucht aber gleichzeitig, die Rückspultaste herunterzuspielen, indem es sagt, dass Sie unmöglich ein paar Minuten oder sogar Sekunden Filmmaterial noch einmal ansehen können, um sich daran zu erinnern, was gerade passiert ist, oder um zu verstehen, was passiert ist, während Sie nicht im Raum waren.

"X-Ray Recaps ist eine generative KI-gestützte Funktion, die kurze, leicht verdauliche Zusammenfassungen ganzer Staffeln von TV-Shows, einzelner Episoden und sogar Episodenteile erstellt, die alle auf die Minute genau personalisiert sind, wo Sie gerade zuschauen", heißt es in dem Ankündigungsbeitrag. "Egal, ob Sie nur ein paar Minuten in einer neuen Folge sind, die Hälfte einer Staffel hinter sich haben oder eine Pause vom Anschauen einer Serie eingelegt haben und eine Auffrischung benötigen, X-Ray Recaps liefert kurze Textschnipsel von wichtigen Cliffhangern, charaktergesteuerten Handlungspunkten und anderen Details, auf die Sie jederzeit zugreifen können."

Wenn Sie sich eine Sendung ansehen, gibt es auf Amazon Prime Video eine neue Schaltfläche zum Zusammenfassen, mit der Sie eine Staffel, die Sie gerade ansehen, die vorherige Staffel oder eine Episode speziell zusammenfassen können. Das hört sich alles ziemlich interessant an, vor allem, wenn Sie jemand mit einem schlechten Gedächtnis sind, der die Rückspultaste nicht finden kann.