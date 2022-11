Amazon stellt erweiterte Verpackungs- und Lieferbemühungen für Roboterlager vor

HQ

Amazon ist bereits ein Pionier bei der Entwicklung und Verwendung von Robotik und Drohnen, um sowohl Lager- als auch Lieferarbeiten abzuwickeln, aber der Einzelhandelsriese möchte diese Bemühungen mit einer Sammlung neuer Roboter und Technologien erweitern.

Wie kürzlich auf der Delivering the Future-Veranstaltung angekündigt, hat Amazon den Vorhang für die nächste Reihe von Robotern gelüftet, die es implementieren wird, einschließlich des neuen Roboterarms Sparrow, der sich wiederholende Verpackungsaufgaben bewältigen und bewältigen kann und sich den beiden anderen bestehenden Roboterarmen (Cardinal und Robin) anschließen kann, die beide aufgerüstet wurden, um Produkte besser zu handhaben.

Darüber hinaus wurde die Drohnenabteilung von Amazon mit einer verbesserten Drohne verbessert, die eine größere Flugreichweite und eine bessere Wetterbeständigkeit bietet und Pakete mit einem Gewicht von bis zu 2,2 kg transportieren kann - und das alles bei 25% leiser. Es wird von Geek Culture festgestellt, dass diese Drohnen noch in diesem Jahr in zwei Städten in den USA live gehen werden.