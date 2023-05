Amazon stellt eine Menge Prime Video Originals kostenlos zur Verfügung

HQ

Wenn Sie sich nicht sicher waren, ob Sie ein Amazon Prime-Abonnement abschließen sollten, um die neuesten Prime Video-Angebote zu erhalten, dann könnte Sie diese neueste Entwicklung von Amazon ganz davon abhalten. Ganz einfach, weil Amazon eine Menge Prime Video Original Filme und Fernsehsendungen zur Verfügung stellt, die über die kostenlose, werbefinanzierte Freevee-Stufe des Dienstes angesehen werden können.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, sind über 100 Amazon Originals, einschließlich Reacher, The Grand Tour, The Wheel of Time, Bosch, Modern Love, sowie die ersten Episoden seiner neuesten Produktionen, einschließlich The Terminal List, A League of Thier Own, The Summer I Turned Pretty und mehr.

Wenn Sie ein Prime Video-Abonnement haben, können Sie alle diese Shows und Filme weiterhin ohne Werbung ansehen.