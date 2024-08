Amazon stellt drei Herr der Ringe-Spiele kostenlos zur Verfügung, um Rings of Power Staffel 2 zu feiern

HQ

Die 2. Staffel von Die Ringe der Macht erscheint morgen, und um die Veröffentlichung der Serie zu feiern, gibt Amazon drei Herr der Ringe-Spiele kostenlos über seinen Prime Gaming-Service heraus. Nun, hier gibt es eine kleine Einschränkung, da Sie Amazon Prime haben müssen, um auf Prime Gaming zugreifen zu können, aber wenn Sie ein Abonnent sind, ist alles klar.

Die drei Spiele sind: Mittelerde: Mordors Schatten, Middle-earth: Shadow of War und Lego Herr der Ringe. Die ersten beiden Spiele führten uns in einige großartige, Batman Arkham-ähnliche Kämpfe in Mittelerde ein, komplett mit dem berühmten Nemesis-System.

Wenn du keines von beiden noch nicht gespielt hast und Action-Erlebnisse mit gerade genug Story magst, um dich am Laufen zu halten, dann wirst du sie in die Hand nehmen wollen. Leider ist Mittelerde: Mordors Schatten in Japan und Südkorea nicht spielbar.

In Lego Herr der Ringe können Sie die Ereignisse der Originalfilme in dem familienfreundlichen Blockstil nacherleben, für den Lego so bekannt ist. Wenn du weniger Blutvergießen und mehr Blöcke willst, dann nimm dieses Spiel als dein Herr der Ringe-Spiel.