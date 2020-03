Amazon stellt 100.000 neue Arbeiter durch steigende Anfragen ein

Sowohl das Warenhaus als auch die Auslieferungsfahrer bei Amazon können schon bald mit neuen Kollegen rechnen. Die Firma kündigte gestern an, dass das Geschäft auf Grund der aktuellen COVID-19-Situation so stark angestiegen ist, dass die Arbeitskräfte nun um 100.000 neue Mitarbeiter erweitern werden müssen.

Zudem kündigte Amazon an, dass die Bezahlung sowohl für USA, England und Europa bis Ende April um zwei $/£/€ Euro die Stunde angehoben werden soll. Das sind 350 Millionen Dollar an zusätzlichen Ausgaben für die Firma.

Ebenso wie der Rest des Internethandels der Lebensmittel und Haushaltswaren verkauft, wird auch Amazon versuchen die gefragtesten Artikel aufzustocken um gegen den schnellen Ausverkauf vorzugehen (wir vermuten es handelt sich hierbei um Klopapier und Desinfektionsmittel).

Auf ihrem Blog verkündete Amazon:

''Während die COVID-19-Pandemie voranschreitet, hilft Amazon und ihr Netzwerk an Partnern an Stellen, an denen nur wenige helfen können - bei der Lieferung von kritischen Vorräten, die direkt vor der Haustür abgeliefert werden bei den Leuten die sie benötigen. Einen wichtigen Artikel zur Haustür zu bringen ist genau so essentiell, wie Gemeinschaften die sich sozial isolieren, vor allem für die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen. Wir erkennen einen starken Anstieg an Nachfragen, was bedeutet dass unser Bedarf an Arbeitern so hoch ist wie sonst nie zu dieser Jahreszeit.''

Image Credit: Amazon