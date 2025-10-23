Amazon soll 20 Millionen US-Dollar für die kreative Kontrolle über James Bond ausgegeben haben

HQ

Während der Amazon-James-Bond-Deal ursprünglich einen Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar hatte, deuten jüngste Finanzinformationen darauf hin, dass Amazon rund 20 Millionen US-Dollar an EON Productions für die kreativen Rechte an der Franchise gezahlt hat.

Deadline hat diese Finanzzahlen entdeckt, die offensichtlich weit unter einer Milliarde Dollar liegen. "Am 20. Februar 2025 hat das Unternehmen eine Vereinbarung über den Verkauf seiner Beteiligung am Anleihengeschäft, aller damit verbundenen Vermögenswerte sowie seiner Tochtergesellschaften B24 Limited und B25 Limited abgeschlossen. Der Gesamtpreis für den Verkauf belief sich auf 20 Millionen US-Dollar", schrieb EON in seinem Finanzbericht.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Zahlungen alle gesagt und getan sind, da Deadline glaubt, dass die 1 Milliarde US-Dollar durch nachfolgende Zahlungen oder durch Aktienoptionen erreicht werden könnte. Diese Zahlung soll nur ein Teil des Geschäfts sein, nicht das Ganze.

Interessanterweise könnte man meinen, dass Amazon die vollständige kreative Kontrolle über die kommenden Bond-Filme hat, was bedeutet, dass Regisseur Denis Villeneuve möglicherweise nicht den endgültigen Schnitt über das Projekt hat, wenn Amazon einige kreative Änderungen wünscht.