Amazon setzt voll auf neue Fantasy-Serie The Fourth Wing

HQ Sag niemals sterben. Nach Die Ringe der Macht (der immer noch läuft) und dem inzwischen abgesagten Rad der Zeit hat Amazon ein Auge auf eines der derzeit heißesten Fantasy-Produkte geworfen - Rebecca Yarros' The Fourth Wing, den ersten Teil der Empyrean-Trilogie. Das Buch hat TikTok (ja, wirklich) bereits im Sturm erobert und verkauft sich wie warme Semmeln. Die Geschichte folgt Violet Sorrengail, die auf eine Art Militärakademie geschickt wird, wo sie zur Drachenreiterin ausgebildet wird. Laut Deadline soll Jac Schaeffer - der kreative Kopf hinter WandaVision und Agatha All Along - als Showrunner engagiert sein. Obwohl noch nichts bestätigt wurde, fühlt sich ihre potenzielle Beteiligung sowohl vielversprechend als auch aufregend an. Drei Bücher der Trilogie wurden bereits veröffentlicht (The Fourth Wing, Iron Flame, Onyx Storm), zwei weitere sind auf dem Weg. Amazon hat ganz klar das nächste große Fantasy-Phänomen im Visier – doch wie bei allen großen Wetten sind damit auch hier ernsthafte Risiken verbunden. Kennst du The Fourth Wing?