Amazon produziert TV-Serie Tomb Raider

Es sieht so aus, als ob ein weiterer Neustart von Lara Crofts Abenteuern auf dem Weg ist, aber diesmal in Form einer TV-Serie auf Amazon, die den Netflix-Weg zu gehen scheint und mehr Videospiel-bezogene Inhalte produziert. Laut The Hollywood Reporter ist Phoebe Waller-Bridge zusammen mit Ryan Andolina und Amanda Greenblatt als ausführende Produzentin und Drehbuchautorin an dem Projekt beteiligt. Quellen zufolge gibt es jedoch noch keine Pläne, dass Waller-Bridge vor der Kamera auftritt.

Nach dem Erfolg von Amazons Fleabag kommt die Nachricht wenig überraschend und Waller-Bridge ist schnell zu einem der heißesten Namen in Hollywood geworden und wir werden sie sogar im fünften Indiana Jones-Film später in diesem Jahr sehen.

