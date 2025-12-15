Amazon Prime Video verlegt die Premiere der Fallout-Staffel 2 um einen Tag auf morgen

HQ

Eine kurzfristige Änderung scheint die weltweite Veröffentlichung von Fallout Staffel 2 auf Prime Video, die ursprünglich am 17. Dezember (Pazifikzeit) Premiere hatte, leicht auf den 16. Dezember um 18:00 Uhr PT verschoben zu haben. Für uns Europäer bedeutet das, dass Fallout: Staffel 2 am 17. Dezember um 2:00 GMT/3:00 MEZ erscheint, also wenn ihr ab morgen Abend zu Ella Purnell, Walton Goggins und Aaron Moten einen Nuka-Cola trinken oder morgens Sugar Bombs zum Frühstück genießen möchtet.

Außerdem hat Variety (die die Nachricht bekannt gaben) auch angedeutet, dass es eine besondere Zusammenarbeit mit der Exosphere of Sphere in Las Vegas geben wird, um die Premiere der zweiten Staffel der Show zu bewerben. Die ersten Episoden von Fallout: Staffel 2 erscheinen morgen, der Rest folgt jeden Mittwoch bis zum 4. Februar 2026.

Wirst du lange wach bleiben, um den Beginn von Fallout Staffel 2 auf Prime Video zu sehen?