Amazon Prime Video bestätigt die Premiere von Staffel 3 von The Legend of Vox Machina in diesem Herbst

Wenn Sie kein großer Fan von langen Podcasts über Rollenspiele, Geplänkel für Erwachsene und Rollenspiele sind, sind Sie vielleicht nicht mit Critical Role vertraut. Aber was als eine Möglichkeit für eine Gruppe von Synchronsprechern in Los Angeles begann, Donnerstagabende mit Dungeons & Dragons zu verbringen, ist zu einem globalen Phänomen geworden, und seine Stars (Ashley Johnson, Laura Bailey, Matt Mercer und viele andere) waren an einigen der beliebtesten Projekte der letzten Jahre beteiligt, darunter Baldur's Gate III, Persona 5 und natürlich die The Last of Us-Spielereihe.

Aber auch ihre Rollenspielkampagnen sind über den Tisch der kritischen Rolle hinausgegangen und haben Comics, Merchandising und eine Zeichentrickserie mit Synchronisation ihrer Protagonisten namens The Legend of Vox Machina inspiriert. Und sie hat gerade die Premiere ihrer dritten Staffel am 3. Oktober bestätigt.

Darin folgen wir der bunt zusammengewürfelten Truppe von gescheiterten, lüsternen und unflätigen Helden, die sich als letzte Hoffnung für die Welt erweisen und die in dieser neuen Staffel in die Tiefen der Hölle reisen müssen, um sich dem Bösen zu stellen. Unnötig zu erwähnen, dass Humor, Blut und jede Menge Rollenspiel-Charme zurück sind.

Sie können sich den Trailer zu Staffel 3 von The Legend of Vox Machina unten ansehen.