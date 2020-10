Amazon Prime Day 2020: Schnäppchen für Prime-Kunden

Vermutlich habt Ihr es längst mitbekommen, zur Sicherheit sei dennoch auf den Amazon Prime Day 2020 hingewiesen, bei dem Ihr als Prime-Kunden heute und morgen jede Menge Schnäppchen abstauben könnt.

Unter anderem findet Ihr aktuell auch stark vergünstigte Spiele und Hardware bei Amazon. Als Beispiel sei hier einfach mal die exklusive Steelbook-Edition von The Last of Us 2 genannt, die es derzeit für 43,99 € + 4,87 € Versandkosten gibt.

Viel Spaß beim Stöbern!