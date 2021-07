Amazon nimmt alle vier Spielfilme von Rebuild of Evangelion bei Prime Video auf

Amazon wird die komplette Anime-Filmserie "Rebuild of Evangelion" in ihr Streaming-Angebot Amazon Prime Video aufnehmen. Somit gelangen die Heimkino-Fassungen aller vier Spielfilme auch bei uns in den digitalen Vertrieb des Internet-Giganten. Wann genau das Online-Angebot mit Evangelion: 1.11 You are (not) alone (2007), Evangelion: 2.22 You can (not) advance (2009) und Evangelion: 3.33 You can (not) redo (2012) erweitert wird, wurde noch nicht kommuniziert, doch das neueste Werk der Reihe - Evangelion: 3.0+1.01 Thrice upon a time (2021) - wird am 13. August erstmals bei uns in Europa ausgestrahlt. Eine deutsche Vertonung soll zur Europapremiere bereitstehen.

Evangelion-Schöpfer Hideaki Anno kommentiert: "Ich möchte jedem Eva-Fan auf der Welt für die anhaltende Unterstützung danken. Wir haben nach dem besten Weg gesucht, Fans im Ausland den Film in dieser herausfordernden Kino-Situation während COVID-19 so früh wie möglich anzubieten, und freuen uns, Prime Video als Partner für das weltweite Streamen gefunden zu haben. Wir empfehlen dringend, es auf einem großen Fernsehbildschirm anzusehen, um das beste Erlebnis zu erzielen."

Die Saga von Rebuild of Evangelion ist eine eigenständige Neuerzählung von Studio Kharas ursprünglicher Anime-Serie Neon Evangelion Genesis, die seit 1995 weitreichenden Einfluss auf die internationale Popkultur ausübt. Im Gegensatz zur Vorlage erweiterte Anno, der als Drehbuchautor und hauptverantwortlicher Regisseur auftritt, das Ausgangsmaterial mit neuen Schauplätzen, Charakteren und Handlungsbögen. Der vierte Film soll zudem eine eigene Schlussnote mitbringen. Die vier Werke haben eine Gesamtlaufzeit von 7 Stunden und 45 Minuten.

Quelle: Amazon.