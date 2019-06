Amazon nennt Watch Dogs 3 um und bestätigt erste Details

Amazon UK hat uns gestern neue Hinweise zum nächsten Watch Dogs präsentiert. Auf ihrer Produktseite zum aktuell noch unangekündigten Spiel bestätigt der Versandhandel noch einmal die Gerüchte rund um den Londoner Schauplatz. Darüber hinaus soll es offenbar möglich sein, mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Charakteren zu spielen.

Eine frühere Meldung hat bereits davon gesprochen, dass wir das Geschlecht unserer Figur selbst bestimmen können. Amazon bestätigt das und gibt folgende Beschreibung zu Watch Dogs Legion:

"Watch_Dogs Legion spielt in einer dystopischen Version von London in naher Zukunft. Es ist eine Welt nach dem Brexit, in der sich Gesellschaft, Politik und Technologie gewandelt haben und Londons [Zukunft beeinflussen]. London ist eine der ikonischsten Städte der Welt und hat die gesamte westliche Kultur seit Jahrhunderten massiv beeinflusst. London macht [als Schauplatz von Watch Dogs] absolut Sinn, da die Stadt zu den am stärksten Überwachten Städten der Welt gehört, [was es zum] perfekten Spielplatz macht."

Ubisoft soll Watch Dogs Legion aber erst Anfang nächsten Jahres veröffentlichen, sagt Amazon. Eine anständige Vorstellung könnte uns auf der E3-Konferenz der Franzosen am 10. Juni, um 22:00 Uhr bevorstehen. Was haltet ihr davon, Chaos in London zu stiften?