Amazon MGM Studios schnappt sich die Vertriebsrechte von The Beekeeper 2

Anfang des Jahres gab es einen Bericht, der besagte, dass eine Fortsetzung von The Beekeeper in Arbeit sei und dass Jason Statham zwar zurückkehren würde, um seine Hauptrolle wieder aufzunehmen, der Film aber stattdessen von Timo Tjahjanto von Nobody 2 inszeniert werden würde. Nun, es wurde jetzt bestätigt, dass dies geschieht.

In einem Beitrag in den sozialen Medien bekräftigt Amazon MGM Studios, dass The Beekeeper 2 kommen wird und dass der Produktionsriese damit beauftragt wird, es auf der ganzen Welt zu verteilen. Dies wird wahrscheinlich bedeuten, dass der Film irgendwann ein Prime Video -Debüt bekommen wird, da Amazon die Streaming-Plattform besitzt.

Genaue Angaben darüber, wann der Film gedreht wird, wurden nicht genannt, aber der aktuelle Plan scheint zu sein, dass dies irgendwann im Herbst geschehen soll.