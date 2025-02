Amazon MGM Studios präsentiert ersten Blick auf Nicholas Galitzines He-Man

Wir haben über viele der Entwicklungen berichtet, die über den Live-Action-Film von Masters of the Universe Amazon MGM Studios bekannt geworden sind. Während dazu in der Vergangenheit vor allem Casting-Neuigkeiten gehörten, haben wir jetzt etwas Konkreteres und Realeres, auf das wir uns konzentrieren können, da die Produktionsfirma einen ersten Blick auf Nicholas Galtizines He-Man und den Sword of Power geworfen hat.

Zugegeben, es ist kein vollständiges Bild des Schauspielers in der Rolle, aber wir bekommen viel von den Feinheiten des Kostüms zu sehen und zu sehen, wie detailliert das Sword of Power -Modell aussehen soll. Das ist wahrscheinlich alles, was wir für einige Zeit sehen werden, da der Film noch nicht in die volle Produktion gegangen ist, was bedeutet, dass ein Trailer wahrscheinlich Monate und Monate, vielleicht sogar ein Jahr entfernt ist.

Was wir wissen, ist, dass der Film im Sommer 2026, am 5. Juni, in die Kinos kommen wird.