Amazon MGM Studios bestätigt grünes Licht für neue RoboCop-Serie auf Prime Video

Vor ein paar Monaten begann ein Bericht zu kursieren, der darauf hindeutete, dass Amazon MGM Studios eine neue RoboCop-Serie genehmigt hat, die auf Prime Video starten soll. Obwohl dies die Aufmerksamkeit vieler erregte, gab es vom Studio keine direkte Bestätigung dafür, dass dies korrekt war... Bis jetzt.

Amazon MGM Studios hat bestätigt, dass die RoboCop-Serie auf dem Weg ist und dass Prime Video letztlich das Ziel des Projekts sein wird. Wie bereits für die Serie angedeutet wurde, wird Peter Ocko das Projekt als Autor und Showrunner leiten, während James Wan ein Executive Producer-Trio bildet, das ebenfalls Michael Clear und Ed Neumeier umfasst.

Was wir noch nicht wissen, sind weitere Informationen, was bedeutet, dass es keine Casting-Neuigkeiten gibt, auf die man sich freuen kann, kein Premierentermin oder Handlungsdetails, über die man sich wundern kann. Dennoch kann das Projekt, da das Projekt offiziell genehmigt wurde, mit der Arbeit beginnen, einen Großteil davon zu korrigieren, und da es sich um eine TV-Serie handelt, wird es vielleicht nur noch 2-3 Jahre dauern, bis wir RoboCop wieder auf den Straßen von Detroit Gerechtigkeit üben sehen.