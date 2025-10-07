Amazon macht nach Zensur von James-Bond-Postern einen Rückzieher

HQ

Am Wochenende wurde bekannt, dass Amazon, das nun die Rechte an James Bond besitzt, damit begonnen hatte, mehrere Werbeplakate zu zensieren, auf denen die Waffe der Figur herausgeschnitten worden war. Die veränderten Bilder enthielten einige der ikonischsten Bilder der Serie - wie Sean Connery mit seiner Walther PPK in Dr. No oder Daniel Craig in Spectre - beide ihrer Markenzeichen beraubt. In einem besonders skurrilen Beispiel war Roger Moores Arm sogar digital ausgestreckt worden, so dass seine Pistole aus dem Bild fiel, was zu einem Bild führte, das geradezu absurd aussah.

Die Kritik verbreitete sich schnell im Internet, viele beschuldigten Amazon, die visuelle Identität von Bond verwässern zu wollen, und nannten den Schritt ein Paradebeispiel für übereifrige "Wokeness". Die Fans waren wütend - und das verständlicherweise. Was bleibt von Bond, wenn er nicht einmal seine charakteristische Waffe in der Hand halten darf?

Es scheint nun, dass Amazon zugehört hat. Die zensierten Bilder wurden durch konventionellere Standbilder aus den Filmen ersetzt – immer noch ohne Waffen, aber zumindest ohne die grotesken Schnitte. Bisher hat Amazon keine offizielle Erklärung abgegeben, in der die Änderung oder die Gründe dafür erläutert werden.