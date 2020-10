Amazon macht Crucible dicht

Amazon Game Studios versuchen seit einiger Zeit Fuß in der Gaming-Branche zu fassen, allerdings stoßen sie dabei auf große Probleme. 2020 hätten zwei große Spiele des Publishers starten sollen, doch aus beiden wurde nichts. Das MMO New World wurde zurück in die Testphase gesteckt und soll voraussichtlich im kommenden Jahr veröffentlicht werden. Der Team-Shooter Crucible war bereits erhältlich, nur um wenige Wochen später in die aktive Entwicklung zurückzukehren.

Jetzt haben die verantwortlichen Entwickler bei Relentless Games entschieden, dass Hopfen und Malz verloren sind. Crucible wird nicht mehr neu gestartet werden, da das fortlaufende Feedback der wenigen Spieler, die sich weiterhin mit dem Titel beschäftigen, deutlich gemacht hat, dass verschiedene Änderungen nicht erfolgreich sein werden. Daher wird das Studio jetzt stattdessen bei der Entwicklung von New World und den anderen Projekten mithelfen, an denen Amazon Games arbeitet.

Jeder, der Geld im Spiel ausgegeben hat, kann seine Ausgaben zurückfordern, bis die Server am 9. November final abgeschalten werden. Alle weiteren Infos findet ihr hier im finalen Blog des Teams.