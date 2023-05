Amazon kündigt neues Der Herr der Ringe-MMO an

Hatten einige von euch das Gefühl, etwas Ähnliches schon einmal gelesen zu haben? Das liegt daran, dass Amazon bereits 2019 angekündigt hat, an einem Free-to-Play-Massively Multiplayer-Online-Spiel im Der Herr der Ringe-Universum zu arbeiten, bevor es zwei Jahre später abgesagt wurde, als Tencent keinen weiteren Deal abschließen wollte. Der letzte Teil ist ein wichtiger Hinweis, da er die heutige Ankündigung erklärt.

Die Embracer Group, die letztes Jahr Middle-earth Enterprises und die Rechte für Videospiele gekauft hat, die auf dem literarischen Werk von Der Herr der Ringe basieren, hat angekündigt, dass Amazon ein neues Open-World-MMO "Der Herr der Ringe" für PC und "Konsolen" entwickelt. Es hört sich nicht so an, als ob es sich um eine Wiederbelebung des oben genannten Spiels handelt, da sich das Projekt laut Pressemitteilung in einem frühen Produktionsstadium befindet, sodass wir wahrscheinlich eine Weile warten müssen, um es in Aktion zu sehen.

Dennoch ist es erwähnenswert, dass dieses Spiel von den New World-Entwicklern bei Amazon Games Orange County entwickelt wird, so dass wir vielleicht eine Vorstellung davon bekommen, was uns erwartet.